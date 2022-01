Sortir l'été en Basse-Normandie : lundi 3 août

Demain soir, assistez à l'avant-première du film «Les 4 Fantastiques». De jeunes scientifiques lancés dans un ambitieux projet d'exploration transdimensionelle se téléportent dans un dangereux univers alternatif. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



A partir de mercredi et jusqu'au 16 août prochain, c'est la 6ème édition de Jazz en Baie dans la baie du Mont-Saint-Michel. Au programme : de nombreux concerts, un stage jazz et un tremplin. Retrouvez le programme complet sur jazzenbaie.com et sélectionnez-vous dés maintenant pour remporter votre pass pour 2 personnes sur 3 jours de concerts en composant le 0892 23 73 38.



Samedi, un marché du terroir et de l'artisanat est organisé à Lingreville. Au programme : de nombreux exposants, un défilé de motos anciennes, des promenades en calèche et des démonstrations par les pompiers. Rendez-vous, ce samedi, sur le terrain de pétanque de Lingreville à partir de 16h.