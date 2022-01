Vienne (AFP). Drame de Mayerling: les lettres d'adieu de Mary Vetsera retrouvées

"Je n'ai pas pu résister à l'amour" : 126 ans après son suicide aux côtés de son amant Rodolphe de Habsbourg à Mayerling en 1889, considéré comme l'un des plus romantiques du 19e siècle, les lettres d'adieu de Mary Vetsera ont été retrouvées dans le coffre d'une banque autrichienne. La découverte, annoncée vendredi par la Bibliothèque nationale d'Autriche (ÖNB), à qui ont été remis les documents, a été qualifiée de "sensationnelle" par cette institution. Le double suicide de Rodolphe de Habsbourg, fils de l'empereur François-Joseph d'Autriche, et de sa jeune maîtresse la baronne Mary Vetsera, le 28 janvier 1889, au pavillon de chasse impérial de Mayerling, près de Vienne, a inspiré quantités de films, de romans et de pièces de théâtre. Mais à l'exception d'un mot d'adieu écrit par Rodolphe à son épouse Stéphanie, aucune lettre originale n'avait été conservée, rappelle l'ÖNB. Un récent inventaire du fonds de la banque privée Schoellerbank à Vienne a toutefois mis au jour une chemise en cuir, déposée en 1926, et contenant des photographies ainsi que trois lettres d'adieu manuscrites de Mary Vetsera, a-t-il été révélé vendredi. "Chère Mère/Pardonne ce que je fais/Je n'ai pas pu résister à l'amour/D'accord avec Lui, je veux être enterrée à ses côtés dans le cimetière d'Alland/Je suis plus heureuse dans la mort que dans la vie", écrit la jeune femme dans une lettre à sa mère. La chemise, dont la provenance n'a pas été établie, contenait également plusieurs documents administratifs, dont le certificat de baptême de la baronne, ainsi que son acte de décès en deux exemplaires. Les historiens pensaient que les lettres avaient été détruites par la mère de Mary Vetsera. "Ces originaux qui viennent de réapparaître revêtent ainsi une valeur toute particulière pour la recherche historique", note la bibliothèque. Les documents seront accessibles aux chercheurs dès août. Le contexte exact du suicide par revolver du prince-héritier autrichien et de son amante n'est pas totalement connu, et l'hypothèse d'un double assassinat a longtemps été véhiculée. Selon certains chercheurs, Rodolphe de Habsbourg, aux aspirations libérales, se sentait étouffé par son milieu et par son mariage, était devenu drogué à la morphine et souffrait de syphilis. Mary Vetsera n'avait que 17 ans au moment de sa mort aux côtés de son amant, de 13 ans son aîné et rencontré quelques mois plus tôt. Le couple, dont l'histoire a été portée de nombreuses fois à la scène et à l'écran, a notamment été interprété par Catherine Deneuve et Omar Sharif dans un film de Terence Young en 1968.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire