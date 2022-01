Non ! Il n’y a pas de requin blanc dans la Manche ni au large de Deauville

L’information est relayée depuis ce samedi par les réseaux sociaux, via un site de fausses informations fantaisistes.

Ce site publie les informations fictives qu’écrivent les internautes. Ces derniers, rapportent que des plongeurs avaient découvert un requin de 3 mètres 60, venu dans les eaux de la Manche pour trouver de la bonne nourriture !!!! Un vrai remake des "Dents de la Mer". Une fausse information déjà partagée plusieurs milliers de fois.

Evidemment tout cela est faux, pas de squale dangereux, ni au large de Deauville du Havre ou de Cherbourg, et ce n’est pas la première fois que des infos fictives sont relatées dans la région.

Début juillet, ce site montrait photo à l’appui le CHU de Caen soufflé par une importante déflagration, puis relayait quelques jours plus tard un accident mortel dans un parc d’attractions de l’agglomération de Caen. La direction du parc avait fait savoir que des poursuites judiciaires seraient ouvertes à l’encontre des auteurs et administrateurs de ce site Internet, et une invasion de mygales à Coutances !!!!