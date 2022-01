Rennes (AFP). Fin des barrages avant le week-end, les éleveurs assurent vouloir maintenir la pression

La plupart des actions des éleveurs en colère ont pris fin vendredi soir sur l'ensemble du territoire, les agriculteurs promettant de remettre la pression la semaine prochaine, malgré l'annonce d'un accord dans la filière du lait sous l'égide du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. OUEST Dans la Manche, les barrages ont été levés vendredi après-midi autour des trois laiteries bloquées depuis jeudi soir, selon Sébastien Armand, président de la FDSEA. "A priori, il semble y avoir des avancées dans la réunion (au ministère) de ce matin mais on attend des précisions () On va maintenir la chaudière" dans la période à venir, a-t-il dit. En Vendée, une laiterie a été bloquée une partie de la journée à Belleville-sur-Vie, selon Joël Limouzin, président de la FDSEA. En Mayenne, des producteurs de lait se sont rassemblés devant l'usine Celia, à Craon. Même chose à Créhen, dans les Côtes-d'Armor, devant la Laiterie nouvelle de l'Arguenon (LNA) appartenant au groupe coopératif Laïta, où des pneus et des palettes ont été brûlés. En Ille-et-Vilaine, des éleveurs s'en sont pris à des grandes surfaces à Combourg, selon la préfecture. Dans le Finistère, le pont de Morlaix (RN12), abandonné par les agriculteurs jeudi soir, devait rouvrir à la circulation vendredi en fin de journée. Mais les agriculteurs ne désarment pas. Plusieurs opérations de vérification de cargaison de camions ont été effectuées en différents points et le préfet a reçu une délégation dans l'après-midi. Dans la Sarthe, les agriculteurs devaient se rendre avec plus de 200 tracteurs et remorques, selon le président de la FDSEA, Michel Dauton, devant la préfecture avant de bloquer plusieurs ronds-points donnant accès aux zones commerciales autour du Mans. Les syndicats comptent interpeller M. Le Foll à son retour dans la Sarthe pour le week-end. CENTRE-EST Il n'y a plus de blocage d'éleveurs autour de Lyon, ni en Auvergne depuis la fin d'après-midi. Dans l'Allier, le barrage établi à l'entrée de l'A71 à Montmarault a été levé. En Côte-d'Or, des agriculteurs ont perturbé une visite du préfet, Eric Delzant, qui visitait une exploitation agricole à Foissy et mis fin en début d'après-midi à leur opération péage gratuit à Pouilly-en-Auxois. En Saône-et-Loire, les représentants des agriculteurs ont rencontré dans la matinée la secrétaire générale de la préfecture mais, selon le président de la FNSEA, Bernard Lacour, "les mesures ne sont pas à la hauteur des attentes". SUD-OUEST / MIDI-PYRENEES Les agriculteurs de Haute-Garonne de la FDSEA mais aussi de la Coordination rurale ont levé vers 15H30 une opération péage gratuit à Lestelle, à 80 km au sud de Toulouse, non loin de Saint-Gaudens. Dans cette dernière ville, ils ont déversé du fumier devant une grande surface dans laquelle ils ont effectué des contrôles, de même que dans trois centre commerciaux, à Auterive, à une cinquantaine de kilomètres, où ils ont introduit un troupeau de brebis dans les rayons. En Ariège, les éleveurs ont mis en place deux barrages filtrants sur la RN20. Dans l?Aude, 50 éleveurs en voiture ont fait le tour des grandes surfaces autour de Carcassonne pour contrôler l?origine des viandes. Une opération escargot a également été menée dans l'après-midi sur l'A61, entraînant jusqu'à 23km de ralentissement.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire