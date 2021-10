Les urgences de l'hôpital Côte fleurie, à Cricqueboeuf, vont enfin ouvrir leurs portes ce lundi 29 mars. Dès 8h, et après cinq mois d'attente, les véhicules d'urgence et les patients n'auront plus à aller à l'hôpital d'Equemauville ou à la polyclinique de Deauville. Officiellement, l'ouverture de ces urgences à Cricqueboeuf, entre Deauville et Honfleur, a été retardée pour des raisons de mises aux normes.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire