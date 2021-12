Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 18 et 19 juillet

MANCHE



Trottez tout l'été avec les courses hippiques de l'Hippodrome de Graignes. Rendez-vous ce dimanche pour assistez aux courses de trot avec une réunion premimum nationale dés 11h.



Dimanche, la ferme-musée du Cotentin, à Sainte-Mère-Eglise, organise la 10ème édition de «Vaches en fête». Grande journée d'échange, festive et familiale qui met à l'honneur l'élevage bovin et les produits laitiers de Normandie. Faites vos emplettes de produits laitiers, de glace ou encore de produits cidricoles. Rendez-vous, ce dimanche, de 11h à 19h.



CALVADOS



Vendredi et tout ce week-end, c'est le 20ème rassemblement «The Castle Bike Show» à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Au programme : des concerts avec Riff Raff et le Tribute to AC/DC, des jeux, un feu d'artifice démo de country, défilé de mode ou encore un run. C'est 5€ la journée, 15€ le week-end camping compris et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Samedi, profitez de la tournée Skimboard School Tour 2015 à Villers-sur-Mer. Mauna Kéa assure tout au long de la journée des initiations et des démonstrations gratuites de la pratique du skimboard. Rendez-vous sur la plage, face à l'Office de Tourisme de Villers-sur-Mer de 10h à 18h. Plus d'infos sur Mauna Kéa



ORNE



Ce week-end, passez votre dimanche après-midi sous les platanes à l'Aigle. Au programme : concert gratuit de Norkito. Rendez-vous, ce dimanche à 17h, rue Marcel Guiet. Retrouvez le programme complet de l'été sur L'Aigle



Tout ce week-end, c'est la fête villageoise de Mâle. Au programme : repas champêtre, spectacles, grand bal et feu d'artifice le samedi. Et le dimanche, il y aura une kermesse et des ateliers tout au long de la journée ainsi que des manèges tout le week-end.