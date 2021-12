Sortir l'été : mercredi 15 juillet

A partir d'aujourd'hui et à plusieurs reprises cet été, le District de Football de la Manche organise Foot Plage 2015. C'est un tournoi mixte ouvert à toutes et à tous, licenciés ou non. L'inscription est de 1€ par joueur. Venez vous inscrire au car podium le jour du tournoi. Premier rendez-vous, ce mercredi après-midi sur la plage de Pirou dés 14h.

Tout ce week-end, c'est la fête villageoise de Mâle. Au programme : repas champêtre, spectacles, grand bal et feu d'artifice le samedi. Et le dimanche, il y aura une kermesse et des ateliers tout au long de la journée ainsi que des manèges tout le week-end.

Vendredi 24 et samedi 25 juillet, c'est la 20ème édition du Festival Art Sonic à Briouze avec Tendance Ouest. En tête d'affiche cette année : Shaka Ponk, Naâman, Jabberwocky ou encore The Avener. Le Festival dédie son après midi de samedi aux enfants avec Kidsonic. Retrouvez des spectacles et des animations. Retrouvez toutes les infos sur Festival Art Sonic