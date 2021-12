Sortir l'été en Basse-Normandie: mardi 21 juillet

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «La Rage au Ventre». Le monde de Billy Hope, champion du monde de boxe s'écroule lorsque sa femme est tuée. Il perd sa maison, sa fortune... et même la garde de sa fille. C'est ce mardi à 20h05 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Vendredi et samedi c'est la 20ème édition du Festival Art Sonic à Briouze avec Tendance Ouest. Retrouvez en concert Shaka Ponk, The Avener, Jabberwocky, Hollie Cook ou encore Alb. Rendez-vous dés maintenant sur Festival Art Sonic



Les commerçants de l'association Union Cherbourg Commerces vous proposent de vivre cet été un moment de glisse à 8 mètres de haut dont la course dévale sur plus de 45 mètres. Rendez-vous à la plage verte jusqu'au 9 août pour en profiter. C'est tous les jours de 11h à 20h. C'est 5€ les 6 descentes.