Sortir dans la Manche : mardi 30 juin

Le marché du mercredi matin à Agneaux, c'est un incontournable moment de convivialité autour de bons produits frais tout au long du mois de juillet. Fruits, légumes, fromages, poissons et autres vous attendent demain, Place de Gouville sur le parking de la Médiathèque à Agneaux. Rendez-vous ce mercredi matin de 8h à 13h pour en profiter.



Le Festival Beauregard revient dès jeudi à Hérouville-Saint-Clair. Une soirée d'ouverture avec le mythique groupe Scorpions, suivie d'un format 3 jours plus traditionnel avec Julien Doré, Sting, Christine & The Queens ou encore Asaf Avidan. Sachez qu'il faut réserver si vous souhaitez utiliser le camping du Festival.



Dimanche, à Saint-Martin-d'Aubigny, la Maison de la Brique ouvrira ses portes à tous les curieux et passionnés de la Normandie à l'occasion d'une journée entièrement consacrée aux livres et à leurs écrivains. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 12h15 et de 14h15 à 18h. L'entrée est gratuite.