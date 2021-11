Sortir dans le Calvados : mardi 30 juin

Le Festival Beauregard revient dès jeudi à Hérouville-Saint-Clair. Une soirée d'ouverture avec le mythique groupe Scorpions, suivie d'un format 3 jours plus traditionnel avec Julien Doré, Sting, Christine & The Queens ou encore Asaf Avidan. Sachez qu'il faut réserver si vous souhaitez utiliser le camping du Festival.



Nouveauté à Villers-sur-Mer. Le service animation avec le concours des commerçants vous offre, ce samedi, un marché de saison semi-nocturne de 18h à 23h sur la digue ouest, face à la mer. Un orchestre animera la soirée. C'est gratuit.



Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation «Les Minions». C'est ce dimanche à 11h au cinéma Pathé des Rives de l'Orne à Caen. Retrouvez plus d'infos dés maintenant sur Cinémas Gaumont Pathé