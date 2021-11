Sortir dans l'Orne : mardi 30 juin

Samedi, l'association «Saintscène» renouvelle son Festival de musique à Saint-Céneri-le-Gérei. Au programme: jazz, rock, folk et funk dans le cadre pittoresque du Pré de la Chapelle. 11 groupes et artistes se succèderont à partir de 12h. L'entrée est à 5€ pour les moins de 18 ans et c'est 10€ adultes.



Si vous êtes passionnés de deux roues, rendez-vous ce samedi à Carrouges pour une balade moto suivie d'un repas et d'une soirée années 80 organisés par Carrouges Moto. C'est ce samedi à partir de 13h30 et c'est 22€ pour y participer.



Le Festival Beauregard revient dès jeudi à Hérouville-Saint-Clair. Une soirée d'ouverture avec le mythique groupe Scorpions, suivie d'un format 3 jours plus traditionnel avec Julien Doré, Sting, Christine & The Queens ou encore Asaf Avidan. Sachez qu'il faut réserver si vous souhaitez utiliser le camping du Festival.