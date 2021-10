Sortir dans l'Orne : mardi 26 mai

Tout ce week-end, c'est la 20ème édition du salon du livre à Alençon. Au programme : rencontres avec des auteurs, interviews, ateliers découvertes, séances de lecture à haute voix et expositions. Rendez-vous, samedi et dimanche, à la Halle au Blé d'Alençon.

Samedi, c'est la fête mondiale du jeu à Bellou-sur-Huisne. Jeux de plein air, jeux surdimensionnés, jeux symboliques, jeux de société, jeux pour tous les âge pour cette 7ème édition, l’Espace d’Animation du Perche Rémalardais ouvre grand ses portes. Rendez-vous ce samedi de 15h à 20h pour en profiter. L'entrée est gratuite.

A l'occasion de la fête des mères, profitez-en pour offrir un séjour détente et bien-être au B'O Resort situé au coeur de la station thermale du Grand Domaine de Bagnoles-de-l’Orne. Rendez-vous sur B'O Resort pour en savoir plus et gagnez votre séjour pour 2 toute la semaine sur Tendnace Ouest.