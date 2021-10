Sortir dans l'Orne : vendredi 29 mai

Tout ce week-end, la ville de Sées fêtera les 5 ans de la fête des plantes. Plus de vingt professionnels, venus des départements et régions limitrophes, proposeront à la vente diverses fleurs, plantes et arbustes ainsi que du matériel de jardinage. Plusieurs animations seront au programme de ces deux jours, notamment un troc de plantes le samedi matin. Rendez-vous aux Jardins du Palais d'Argentré ce samedi de 10h à 21h et ce dimanche de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.



La fête des voisins a lieu demain. L'occasion pour Sandra Fradet, Directrice d'Orne Habitat, de nous rappeller le concept de cette manifestation SON Orne Habitat s'occupe de la fête des voisins dans la zone Alençon-Saint Germain-du-Corbéis.



Demain également, c'est la fête mondiale du jeu à Bellou-sur-Huisne. Jeux de plein air, jeux surdimensionnés, jeux symboliques, jeux de société, jeux pour tous les âge pour cette 7ème édition, l’Espace d’Animation du Perche Rémalardais ouvre grand ses portes. Rendez-vous ce samedi de 15h à 20h pour en profiter. L'entrée est gratuite.