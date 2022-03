Sortir dans l'Orne : mardi 5 mai

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Un peu, beaucoup, aveuglement» de et avec Clovis Cornillac mais également avec Mélanie Bernier. Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer que dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Ils vont devoir cohabiter sans se voir. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



Demain, émission spéciale dédiée au Festival Papillons de Nuit en direct sur Tendance Ouest. Découvrez la programmation, les infos pratiques et les coulisses du Festival. C'est ce mercredi dés 18h sur Tendance Ouest et Tendance Ouest



Ce week-end, vous avez rendez-vous au prieuré Saint-Michel de Crouttes pour une fête des plantes. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 5€ pour les adultes et 3€ pour les enfants.