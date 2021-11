Sortir dans le Calvados : jeudi 25 juin

Tout ce week-end, assistez au Rétrofestival avec Tendance Ouest. Il déroule le tapis rouge comme au cinéma pour sa 8ème édition. Le 7ème art est le thème phare de ce grand rassemblement annuel de voitures anciennes sur la Prairie et l'Hippodrome de Caen. Le programme, les photos, les stands ou encore les infos pratiques sont à retrouver sur Rétrofestival



Samedi, c'est la 4ème édition du Tremplin de Musiques Actuelles à Falaise. Le tremplin est ouvert à tous les groupes et artistes musiciens. Le concert a lieu ce samedi de 14h30 à 18h au Forum de Falaise. Retrouvez plus d'infos sur Falaise



Samedi, rendez-vous sur l'hippodrome de Vire pour la 3ème réunion premium de l'année avec 8 courses de trot en semi-nocturne. C'est ce samedi, l'entrée est gratuite et ouverte à tous.