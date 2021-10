Bordeaux (AFP). Vinexpo: Hollande loue l'excellence de la filière viticole et défend la loi Evin

Le président François Hollande, en inaugurant dimanche le 18e salon international Vinexpo, a loué l'excellence de la filière viti-vinicole de la France mais insisté sur la nécessité de préserver le "modèle de consommation responsable" fixé par la loi Evin en termes de santé publique et de lutte contre l'alcoolisme, tout en la clarifiant si besoin. "La France a su construire et choisir une voie qui récuse à la fois la surtaxe (ndlr: des vins et spiritueux) et la promotion sans entraves qui pourrait encourager les abus", s'est félicité le chef de l'Etat devant les professionnels de la filière réunis à Bordeaux pour Vinexpo, plus important salon mondial du secteur viti-vinicole, où vendeurs, acheteurs et prescripteurs venus de 120 pays vont se croiser jusqu'à jeudi. C'est la première fois qu'un président de la République visite ce salon, "un évènement mondial", selon lui, créé en 1981 et qui se déroule depuis 2006 en alternance entre Bordeaux et Hong Kong. Le "modèle français" de "consommation responsable", "nous devons absolument le préserver" pour "lutter contre l'alcoolisme, un fléau", a souligné François Hollande dans son discours inaugural, rappelant que la loi Evin, adoptée voici 25 ans, "n'interdit pas la publicité sur le vin et les alcools mais l'encadre très précisément". Or certains médias ont été condamnés pour des articles sur le vin en vertu de la loi Evin, ce qui a suscité un certain nombre de demandes de clarification de la part de la profession viticole. Et jeudi, lors de l'examen en commission en nouvelle lecture du projet de loi Macron, les députés n'ont pas suivi le gouvernement qui demandait la suppression d'un amendement du Sénat faisant la distinction entre information et publicité sur l'alcool. "Ma position est simple: nous devons garder les équilibres de la loi Evin, préserver ce qu'elle prévoit aujourd'hui et, s'il y a des précisions, il faut les engager avec de grandes précautions: clarification oui, préservation de la loi Evin oui aussi, oui d'abord!", a réagi le chef de l'Etat. - Rester premiers - François Hollande a auparavant salué l'excellence de la filière viti-vinicole française, rappelant qu'elle représentait 500.000 emplois directs et dégageait un excédent commercial de 10 milliards d'euros, deuxième poste d'exportation derrière l'aéronautique. "Il n'y a pas beaucoup de domaines où nous sommes leaders mondiaux. Là où nous sommes les premiers, faisons en sorte de le rester! C'est le sens de ma visite" à Vinexpo, qui mobilise durant cinq jours quelque 2.350 exposants originaires de 42 pays et 45.000 importateurs, grossistes, acheteurs ou détaillants de 120 pays. Pour promouvoir cette "filière d'excellence", François Hollande s'est engagé à défendre dans les négociations commerciales internationales les "indications géographiques" protégeant la production française pour les faire reconnaître, notamment avec la Chine ou les Etats-Unis. Il a aussi vanté les mérites de l'oenotourisme, qu'il entend promouvoir, soulignant que 30% des millions de touristes étrangers qui viennent en France sont attirés en premier lieu par sa gastronomie et ses vins. Après son discours, François Hollande - accompagné de son ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, du maire de Bordeaux, Alain Juppé (Les Républicains), et du président du Conseil régional d'Aquitaine Alain Rousset (PS) - a visité les allées du salon Vinexpo, s'arrêtant parfois pour déguster une gorgée de champagne ou de vin, comme au stand des vins corses ou à celui du Val d'Orbieu (Languedoc-Roussillon). La France, premier producteur mondial de vin en 2014 avec 523 millions de caisses de 12 bouteilles produites chaque année, occupe 63% de la surface des stands. Exposants historiques, l'Italie et l'Espagne, qui représentent avec la France plus de 50% de la production mondiale, sont également présents, aux côtés d'autres poids lourds tel qu'Etats-Unis -- pays invité d'honneur de Vinexpo -- Allemagne, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili et Argentine. Le président de la République a ainsi fait un arrêt au stand argentin. Pour la fin de sa visite, François Hollande s'est rendu à Marcillac (50 km au nord de Bordeaux) pour un déjeuner champêtre avec les responsables de la coopérative Les vignerons de Tutiac (Côtes de Blaye), dans les vignes, sous une bâche en forme de tente. "C'est important d'être reçu chez des viticulteurs qui ont décidé de se regrouper" pour "protéger l'environnement", engager la "nécessaire modernisation" et "aider les jeunes à s'installer", a-t-il déclaré. Et, devant ces vignerons, il s'est félicité de leur "message de responsabilité" sur la lutte contre l'alcoolisme.

