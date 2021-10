Bordeaux (AFP). Hollande inaugure Vinexpo, plus grand salon des vins et spiritueux

Le président de la République, François Hollande, inaugurera dimanche à Bordeaux Vinexpo, salon professionnel de référence des vins et spiritueux où se croisent vendeurs, acheteurs et prescripteurs du monde entier. C'est une première pour Vinexpo qui célèbre sa 18e édition et se déroule depuis 2006 en alternance entre Bordeaux et Hong Kong. Les organisateurs estiment que la "participation exceptionnelle du président de la République marque le soutien de l'État à la filière des vins et spiritueux". Pour la première fois depuis le début de son quinquennat, en 2012, M. Hollande évoquera ce secteur économique majeur pour la France, deuxième poste d'exportation (7,6 milliards d'euros en 2013) derrière l'aéronautique, "Ce sera le moment pour lui de prendre le pouls de la profession qui représente de nombreux emplois (ndlr: 500.000 emplois directs) dans un marché en croissance" de 3,5% en 2018 selon l'étude du cabinet britannique IWSR, commandée par Vinexpo: "On lui propose une photo de la filière et c'est une reconnaissance pour nous qu'il ait accepté notre invitation", a souligné auprès de l'AFP Guillaume Deglise, directeur-général de Vinexpo. Lors de cette plateforme d'affaires où sont dévoilées les tendances et les évolutions du marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale, quelque 2.350 exposants originaires de 42 pays exposeront leurs produits et savoir-faire aux 45.000 importateurs, grossistes, acheteurs ou détaillants en provenance de 120 pays. La France, premier producteur mondial de vin en 2014 avec 523 millions de caisses de 12 bouteilles produites chaque année, occupera 63% de la surface des stands afin de promouvoir les produits de ses 17 régions de production, de la Provence à l'Alsace, en passant par Bordeaux, la Champagne, la Bourgogne, les Côtes-du-Rhône, le Languedoc-Roussillon ou la Loire. Exposants historiques, l'Italie et l?Espagne, qui représentent avec la France plus de 50% de la production mondiale, seront également des acteurs majeurs du salon aux côtés du Portugal, du Chili, de l?Argentine, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l?Afrique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. "Nous sommes dans un moment de transition avec des marchés mûrs en baisse, comme en France avec des changement de mode de consommation et des différences générationnelles. Il est important pour la filière d'identifier les marchés qui vont tirer les exportations de la France, hormis la Chine qui a un taux de croissance fort et les USA, 1er marché mondial et invités d'honneur cette année à Bordeaux", a ajouté Guillaume Deglise. - Conférences, dégustations et soirées de prestige - Ainsi, plusieurs conférences majeures sont attendues: une sur le marché américain, 1er marché mondial en volume et en valeur, où la consommation de vin a atteint 312,5 millions de caisses de 9 litres en 2014. Vinexpo s'attardera également sur le marché africain, avec un grand producteur, l'Afrique du Sud, et un grand importateur, le Nigéria, où la croissance économique de certains pays laisse présager un marché en devenir. Une autre, intitulée "2025: Chine ou USA" essaiera de déterminer lequel sera dans 10 ans le marché leader. Mais Vinexpo c'est aussi de nombreuses dégustations (rosés, vins effervescents, blancs doux, vins géorgiens, portos, les bordeaux 2014, etc.), des soirées de prestige dans les châteaux bordelais ou lors de soirées "networking". Pour la première fois à Vinexpo, le magazine spécialisé anglo-américain Decanter va dévoiler les lauréats de ses prestigieux "World wine awards". Et, le tout nouveau magazine de luxe de Hong-Kong, Le Pan, avec une édition en chinois et une autre en anglais, sera lancé le 15 juin à Vinexpo et simultanément en kiosques dans 34 autres métropoles dans le monde (New York, Londres, Paris, etc.). La société Vinexpo, basée à Bordeaux, est spécialisée dans l'organisation de salons internationaux de vins et spiritueux qui se sont tenus dans le passé aux États-Unis ou plus récemment au Japon. Avec Vinexpo, mais également avec le Vinitech-Sifel, salon mondial des équipements et services de la filière viti-vinicole, et plus encore avec l'ouverture, fin 2016, de la Cité des civilisations du vin, Bordeaux s'impose comme le centre de référence mondial viticole.

