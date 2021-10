Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 13 et 14 juin

MANCHE



De nombreuses communes autour de Saint-Lô sont en fête ce week-end c'est le cas par exemple de St-Ebremond-de-Bonfossé avec une grande braderie, mais aussi à Troigots avec des concerts avec The Sweet Children et les Déjantés et un barbecue géant ce samedi soir. Enfin l'association La Samsonnaise organise sa grande rando cyclo, VTT et pédestre ce dimanche, pour les promeneurs, pour ceux qui veulent se ballader ou pratiquer le VTT à un niveau plus intense, toutes les infos sur La Samsonnaise



Samedi, les rondes classiques reviennent à Saint-Lô. Des véhicules de collection qui vous emmèneront faire un tour. Les bénéfices seront reversés à des associations pour les enfants. Rendez-vous, ce samedi, à 11h30 pour la parade dans le centre-ville et de 14h à 18h sur la plage verte pour les baptêmes.



Samedi, participez à la soirée Fauché dans la Noirceur au château de Regnéville-sur-Mer. A un mois du Festival Chauffé dans la Noirceur, cette soirée est gratuite et pour la première fois ouverte à tous. C'est ce samedi dés 17h au château de Regnéville-sur-Mer.



Dans le cadre de la 4ème édition des Estivales de la bio, participez, ce dimanche aux fermes ouvertes en Manche. Une fête paysanne pour mieux comprendre l'agriculture d'aujourd'hui. Rendez-vous, ce dimanche, dès 9h à la ferme du Périers à Saint-Lô, vous pourrez y manger le midi.



Dimanche, une course de caisse à savon folklorique est organisée par le comité des fêtes de Les Pas pour la 2ème édition. La descente se situe entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel. Il s'agit d'un événement festif et convivial. Retrouvez plus d'infos sur Les Pas



Dimanche, c'est le Championnat de Normandie de Karting à Lessay. Venez vivre l'ambiance de la course et des paddocks. Des animations seront proposées : simulateur ouvert à tous, tombola et restauration sur place. L'entrée est gratuite.



CALVADOS



A l'occasion de la fête du nautisme qui se déroule tout ce week-end à Ouistreham, découvrez de nombreuses disciplines aquatiques sur deux sites du Calvados. Un marché du terroir avec dégustation et des activités pour les enfants vous seront proposées pendant ces deux jours. Plus d'infos sur Fête du Nautisme



Tout ce week-end, participez à la 7ème édition du Festival Rast'art Festival à Sannerville. Le public aura l’occasion de découvrir de nombreux artistes régionaux, mais aussi internationaux. Le Rast'Art Festival c'est tout ce week-end à Sannerville. Retrouvez toutes les infos sur Rast'art Festival



Le Château de Crèvecoeur organise, en partenariat avec l'association du Brochet Caennais, l'animation «Au bord de l'eau». C'est ce samedi, de 14h à 18h, les enfants de moins de 12 ans pourront pêcher dans les douves du Château puisqu'à cette occasion 50 truites seront lâchées. C'est gratuit pour les enfants et c'est 5€ pour les accompagnateurs.



Tout l'équipe de Normandie Luge vous propose de venir tester la luge sur rail de nuit dans le magnifique site du Viaduc de la Souleuvre. C'est ce samedi de 19h à 23h. Réservation obligatoire.



Dimanche, place à la fête du cheval nature à Falaise. De nombreuses animations vous seront proposées entre 10h et 18h au château de la Fresnaye. Retrouvez également un village des exposants. Plus d'infos ICI



ORNE



Vendredi et samedi, assistez à un grand show de patinage artistique sur roulettes à Gacé. Un spectacle tout en lumière, haut en couleur, riche en performance technique et artistique avec la participation des clubs ornais. C'est vendredi et samedi à 20h30 à la Halle des Sports de Gacé.



Tout ce week-end, ce sont les 2 jours de Ticheville organisés par le Comité des Fêtes. Au programme: vide-grenier, spectacle, élection de Miss Ticheville, soirée dansante, exposition, randonnées vélo et pédestre. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Ticheville pour profiter de toutes ces animations.



Tout ce week-end, c'est la 3ème édition du salon des loisirs créatifs et artisanats à la Chapelle Montligeon. Sur place, il sera possible de trouver un large choix de produits créatifs. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h à la Chapelle Montligeon, près de Mortagne-au-Perche.



Dimanche, c'est la fête d'ici et d'ailleurs à Alençon. Au programme : alimentation de différents pays, espace de jeux, expositions sur l'alimentation dans le monde, spectacles de danses et musiques. Rendez-vous, ce dimanche, de 12h à 18h dans le quartier Villeneuve d'Alençon.



Dimanche, le Club Kiwanis organise un vétathlon sur la voie verte Flers-Domfront dans le but de subventionner, pour l'ESAT de Flers, l'achat de tricycles pour des adultes ayant un handicap mental et/ou physique. Des parcours de 8 à 19 km seront proposés. Cyclistes, coureurs ou marcheurs, tout le monde peut participer. C'est 6€ par participant et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.