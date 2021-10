Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 6 et 7 juin

MANCHE



Tout ce week-end, assistez et participez au Surf Open 14 à Siouville. Un événement essentiellement centré sur le surf avec quelques animations en parallèle. Samedi soir place au traditionnel "Apéro Mix" ou des DJ's locaux mixeront de la musique électro de 18h à 23h. Pour plus d'infos connectez-vous sur Cotentin Surf Club



Samedi, un constest de skate et de trott' est organisé à Granville. Des initiations seront proposées en longboard, en skate électrique, en skate paddle et en trott'carver. Inscriptions sur place à partir de 13h, des lots seront remis à tous les participants. Rendez-vous, ce samedi, au skatepark de Granville.



Dimanche, c'est la journée nationale de la pêche. A cette occasion, la flottante carentanaise organise une animation au canal des espagnols. Rendez-vous dimanche dès 8h au canal des espagnols. Des lots seront attribués à tous les participants.



Le Trésor Normand revient pour une 5ème saison dès ce week-end à la ferme du bois jugan à Saint-Lô. Ouverture de cette nouvelle saison ce dimanche. Il sera ensuite ouvert les mercredis et dimanches pendant le mois de juin. Retrouvez les horaires et tarifs sur Le Trésor Normand



CALVADOS



Tout ce week-end, une brocante d'été et d'antiquités est organisée à Caen. Ce salon présente 150 exposants professionnels dont 20 antiquaires. Rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h au Parc Expo de Caen. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Vendredi et samedi, c'est la 2ème édition du Festival Comé'D-Day. Un festival d'humour proposé par l'association Barbe Rousse Comédie. L'occasion de découvrir 6 humoristes de la scène émergeante. Rendez-vous, vendredi et samedi, à 20h au El Camino à Caen. L'entrée est à 6€.



Samedi, participez au circuit vélo "D-Day Bike Tour" proposé dans le cadre de la Fête du Vélo. Un événement organisé en partenariat avec l'Union Cycliste de La Cambe. C'est gratuit, l'idéal est de venir avec son vélo de route ainsi que son casque.



Samedi, c'est le lancement de la 1ère édition de Festi'Vire à Vire. Pour l'occasion, Patrick Sébastien donnera un concert gratuit sur la place du château. Rendez-vous, ce samedi, place du château à Vire dés 19h, pour une soirée gratuite.



Samedi, c'est la 11ème édition du pique nique géant à Omaha Beach. Plus de 1500 personnes sont attendues. Venez avec votre panier et dégustez votre repas face à la mer. Un atelier maquillage sera proposé aux enfants. C'est ce samedi à partir de 19h30.



Dimanche, c'est la 5ème édition nationale des journées dédiées au fait main à Caen. Cette journée réunira une vingtaine de créateurs normands dans des domaines variés : objets de décoration, bijoux, jouets, tableaux et bien d'autres choses encore. C'est ce dimanche, de 10h à 18h dans l'église du Vieux Saint-Sauveur et c'est gratuit.



ORNE



Tout ce week-end, assistez à la 7ème Fête des plantes entre ville et jardin à Bagnoles-de-l’Orne. Un rendez-vous pour les amoureux de la nature avec de nombreux temps forts et beaucoup d'exposants. Comptez 2,50€ l'entrée et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Tout ce week-end, c'est la 15ème édition Trail d'Ecouves et du pays d'Alençon. Au programme de ces deux journées : vétathlon, marche nordique, randonnées, trails et mini trails jeunes. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Radon pour y participer. Plus d'infos sur Pays d'Alençon Tourisme



L'Office des sports et le Mamers Athlétique Club vous propose, ce samedi, une nouvelle formule de sa traditionnelle course à pieds. Au programme : courses jeunes, foulées mamertines et urban trail mamertin. Bulletin d'inscription à retirer à l'Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois.



Dimanche, rendez-vous à l'Aigle pour les dimanches après-midi à l'Aigle. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h. Ce dernier rendez-vous de l'année scolaire vous propose des jeux d'extérieur : circuits de voitures téléguidées, circuits de billes et bien d'autres animations encore. Plus d'infos sur L'Aigle



Dimanche, se tient à Domfront, la fête de la Cluse. Des activités de plein air, pour petits et grands, seront proposées par les associations locales du Domfrontais. Le Pass pour accéder aux activités est de 3€ par adulte et c'est 1€ pour les enfants de moins de 12 ans.