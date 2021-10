Sortir dans la Manche : jeudi 4 juin

Tout ce week-end, assistez et participez au Surf Open à Siouville. Un événement essentiellement centré sur le surf avec quelques animations en parallèle. Samedi soir, place au traditionnel "Apéro Mix" ou des DJ's locaux mixeront de la musique électro de 18h à 23h. Plus d'infos surCotentin Surf Club



Dimanche, le Club Cycliste de Villedieu organise la fête du vélo. D'une longueur de 30 km, cette balade est parfaitement accessible à tous. Le départ se fera à 9h au Parc de la Commanderie pour un retour au même endroit à 17h30. Pour plus d'infos rendez-vous sur Villedieu



Jusqu'au 13 juin, c'est la 2nd édition du Boulevard des Arts. Un Festival multiculturel organisé par l'espace culturel Leclerc de Tourlaville. De nombreuses animations sont proposées comme des dédicaces, des showcases, des expositions ou encore des journées à thème. Et bien d'autres animations pour petits et grands.