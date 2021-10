Sortir dans le Calvados : lundi 15 juin

A partir de jeudi et jusqu'à dimanche, c'est la fête du vélo à Caen. De nombreuses animations seront proposées sur le thème du vélo. C'est une manifestation gratuite et ouverte à tous. Retrouvez le programme complet des festivités sur Maison du Vélo



Vendredi, c'est la 10ème édition du forum de recrutement numérique, électronique et informatique de l'agglomération caennaise, pour décrocher le job que vous recherchez. Le Campus Job Dating s'adresse aux entreprises normandes qui cherchent à recruter de futurs collaborateurs et aux talents qualifiés. C'est ce vendredi à partir de 14h sur la Presqu'île de Caen.



Depuis la première édition de la Fête de la Musique en 1982, amateurs et professionnels sont invités chaque 21 juin à investir l’espace public pour célébrer la musique dans toute sa diversité. Rendez-vous, ce dimanche, à Falaise place Belle Croix et dans le jardin public.