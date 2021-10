Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 30 et 31 mai

MANCHE



Tout ce week-end, c'est la fête nationale du vélo à Moyon. Samedi, course comptant pour le Championnat et le Trophée de la Manche suivi d'un apéro concert. Dimanche, repas champêtre avec présentation des coureurs suivi d'une course cycliste. Et profitez de la fête foraine tout le week-end.



Samedi, à Coutances, c'est le marché des sens et du terroir. Le quartier de la poissonnerie se transforme pour l'occasion en village durable. Au programme : marché du terroir, village d'artisans, village associatif avec animations toute la journée pour les petits et les grands. Rendez-vous, ce samedi, au quartier de la poissonnerie de Coutances à partir de 11h.



Dimanche, un concours d'endurance équestre se tient au complexe équin de Dragey. Au programme : un concours pour les clubs et les amateurs, des distances de 10 à 80 km, plus de 100 cavaliers attendus, un village exposants et des animations pour tous. Plus d'infos sur Concours d'endurance équestre



Dimanche, le Comité des Loisirs de Sortosville-Bocage, organise la 3ème édition de la Sortosvillaise. Plusieurs parcours seront proposés en VTT, Trail ou Marche. Retrouvez plus d'informations sur La Sortosvillaise



Dimanche, se tiendra le marché d'antiquités-brocante d'Agon-Coutainville. Il réunira, comme chaque dernier dimanche de chaque mois, 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne. Rendez-vous, ce dimanche, sur la place du 28 juillet de 8h à 19h, l'entrée est gratuite.



Dimanche, ce sont les Demoiselles de la Manche à Saint-Lô. C'est une marche et une course féminines de 5km. L'objectif de cette manifestation est de faire de la prévention quand au dépistage du cancer du sein. Les inscriptions sont closes pour cette année mais vous pouvez toujours y assister à partir de 15h30 sur la plage verte et rendez-vous sur Les Demoiselles de la Manche



CALVADOS



Tout ce week-end, c'est la 17ème édition de la fête de la bio à St-Omer près de Thury-Harcourt. Au programme de ces deux journées : marché bio, conférences, tables rondes, animations et visite de la ferme. L'entrée est à 2€ à partir de 12 ans. Retrouvez plus d'informations sur Bio Normandie



Samedi, un tournoi de volley sur herbe est proposé par l'ESF Volley-Ball à Falaise. Rendez-vous à partir de 13h dans le Parc du Château de la Fresnaye. Une participation de 5€ est demandée. C'est ouvert à tous. Plus d'infos sur Falaise



Samedi, ce sont les 10 ans du Bric Arts Brac de Ouistreham. Au programme : atelier de jonglerie, spectacle de fin d'année, soirée gala et repas sur place. Rendez-vous ce samedi dés 14h, chemin de la Pointe du Siège à Ouistreham. C'est ouvert à tous. Plus d'infos sur Bric Arts Brac



ORNE



Tout ce week-end, c'est la 20ème édition du salon du livre à Alençon. Au programme : rencontres avec des auteurs, interviews, ateliers découvertes, séances de lecture à haute voix et expositions. Rendez-vous, samedi et dimanche, à la Halle au Blé d'Alençon.



A partir de samedi et jusqu'au 6 juin, se tient à Flers la 5ème édition du Festival Vibra'mômes. Un événement co-organisé par l'Office Départemental de la Culture de l'Orne et la ville de Flers. Profitez en famille de chansons et de spectacles de rue. Retrouvez le programme complet de ce Festival sur ODC



Samedi, c'est la fête mondiale du jeu à Bellou-sur-Huisne. Jeux de plein air, jeux surdimensionnés, jeux symboliques, jeux de société, jeux pour tous les âge pour cette 7ème édition, l’Espace d’Animation du Perche Rémalardais ouvre grand ses portes. Rendez-vous ce samedi de 15h à 20h pour en profiter. L'entrée est gratuite.