Sortir dans la Manche : vendredi 29 mai

Le D-Day Festival Normandy commence ce samedi 30 mai et dure jusqu'au 14 juin. Retrouvez le programme complet sur Tourisme Bayeux

ça s'passous c'est demain à Agon-Coutainville. Des activités nautiques seront proposées de 10h à 18h, initiation au char à voile, baptême de trimaran, paddle, jeux de plage pour petits et grands et un concert gratuit à partir de 18h. Rendez-vous, ce samedi, sur la place du Passous à Agon-Coutainville. L'entrée est gratuite.



Dimanche, un concours d'endurance équestre se tient au complexe équin de Dragey. Un héritage des jeux équestres mondiaux. Au programme : un concours pour les clubs et les amateurs, des distances de 10 à 80 km, plus de 100 cavaliers attendus, un village exposants et des animations pour tous. Plus d'infos sur Concours d'endurance équestre