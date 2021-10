Sortir dans la Manche : jeudi 14 mai

Assistez à un show d'hypnose et de magie avec Marilyne et Stephen à la salle de spectacle de Percy. C'est sur 3 jours demain, samedi et dimanche. Vous serez peut-être amené dans un état hypnotique. L'entrée est de 10€ par adulte et c'est 5€ par enfant. Il est conseillé de réserver.



En solo, en duo, en trio, en quatro, en équipes hommes/femmes ou mixte, que vous soyez licenciés ou non les organisateurs de la 2nde édition des 8 heures de Saint-Sauveur-le-Vicomte, vous attendent, dimanche, pour confirmer l’élan de 2014. Le bulletin d'inscription et toutes les infos sont à retrouver sur Team Bricquebec Cotentin



Le Rallye Paris – Granville Christian Dior de voitures anciennes se tient tous les deux ans et il aura lieu ce dimanche. Des équipages venus de toute la France à bord de voitures anciennes se donnent rendez-vous à Granville, pour parader en tenue d’époque et se voir décerner différents prix d’élégance. Rendez-vous de 10h à 17h sur le Cours Jonville.