Le pilote rouennais Pierre Gasly sur le podium à Barcelone !

Le membre de l'équipe de France FFSA Circuit 2015 monte donc sur son premier podium de la saison en obtenant la troisième place de la course barcelonaise. Une belle performance puisqu'il ne s'agit que du second week-end de course après celui effectué à Bahreïn il y a trois semaines.

"C'est une grande satisfaction même si j'aurais voulu faire encore mieux. Les pneus se dégradaient tellement que j'ai dû lever le pied sur la fin. Mais nous avons clairement le potentiel pour viser la victoire et mon objectif à Monaco sera de faire au moins aussi bien qu'à Barcelone", a réagi Pierre Gasly.

Le pilote occupe aujourd'hui la 7e place du championnat après cette belle performance. Les 12 et 13 mai prochains, place à la Formule 1 puisque Pierre Gasly fera les essais du grand prix de Barcelone au volant d'une Toro Rosso.