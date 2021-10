Le festival Jazz sous les pommiers débute vendredi

Parmi les musiciens les plus connus sont aussi annoncés les saxophonistes américains Pharoah Sanders, qui a joué avec John Coltrane, Kenny Garrett, ancien musicien du Miles Davis, et Joe Lovano, ancien complice de Michel Petrucciani, ou le contrebassiste Kyle Eastwood, le fils du cinéaste Clint Eastwood qui a réussi à se faire un prénom dans le monde du jazz contemporain.

Des concerts uniques en France

Le festival annonce deux concerts "inédits et uniques en France", selon son directeur Denis Le Bas: celui du groupe brésilien Bossa Negra qui réunit le mandoliniste virtuose Hamilton de Holanda et le chanteur Diogo Nogueira pour "un élégant dialogue entre la mandoline et le chant au service de la samba"; et l'hommage au "géant du blues" le guitariste Muddy Waters pour le 100e anniversaire de sa naissance. Son ancien directeur musical, le guitariste John Primer, sera entouré "des meilleurs musiciens actuels de la scène blues de Chicago", selon les organisateurs.

Airelle Besson, Prix Django-Reinhardt

Autre "événement", la trompettiste Airelle Besson, Prix Django-Reinhardt (meilleur musicien français de l'année) 2014 de l'académie du jazz, jouera en quartet et en duo. L'artiste a "carte blanche" du festival où elle est en résidence.

"Un des événements de la semaine, c'est aussi le Requiem contre l'oubli du pianiste arménien Tigran Hamasyan qui se jouera deux fois dans la cathédrale" de Coutances, souligne M. Le Bas. L'artiste joue 100 concerts dans des lieux sacrés à travers le monde pour commémorer le centenaire du génocide arménien.

Le concert réunissant les Américains du collectif de jazz Snarky Puppy et de l'orchestre philharmonique, Metropole Orkest est également très attendu. Le spectacle n'a que deux dates en France, l'Olympia jeudi et Coutances vendredi.

Bernard Lubat et Sylvain Luc

"Il faut noter également la réunion de deux musiciens français qui ne s'était faite qu'une fois en catimini, le batteur pianiste Bernard Lubat et le guitariste Sylvain Luc", souligne M. Le Bas.

Sont annoncés également la chanteuse afro-américaine Lizz Wright, très proche du gospel, le batteur Manu Katché ou Lisa Simone, fille de Nina Simone.

120 concerts !

Près de 120 concerts sont prévus dont 68 par 422 musiciens professionnels pour cette édition qui dure un jour de plus que les précédentes.

"On espère autour de 40.000 spectateurs payants", précise M. Le Bas, contre 36.000 les années précédentes. Il restait mardi soir environ 10.000 places.

source : AFP.

BONUS

Juste pour le plaisir, un concert de 2011 de l'immense saxophoniste américain Pharoah Sanders.

Toujours pour le plaisir, le guitariste de légende John Primer à Montreaux en 2012... et à Coutances pour cette 34ème édition de Jazz sous les pommiers.