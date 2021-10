Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 9 et 10 mai

MANCHE



Vendredi et tout ce week-end, ce sont les Puces Nautiques et Granville fête la mer sur le port de Hérel. Baptêmes nautiques, brocante marine, exposition-vente de bateaux neufs et d'occasions, dégustation de produits de la mer et du terroir et de nombreuses autres animations seront proposées. Le programme complet est à retrouver sur Granville



Tout ce week-end, ce sont les portes ouvertes de l'espace des sports mécaniques de Lessay. Au cours de ces deux journées, chaque association organisera des activités afin de faire découvrir les richesses de cet espace. C'est ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h.



Tout au long de ce week-end, rendez-vous pour la 34ème édition des courses de côtes Hébécrevon-Agneaux, comptant pour le championnat de France de la Montagne. Découvrez tout au long du week-end de sublimes véhicules et les meilleurs pilotes nationaux. Des véhicules anciens seront aussi à découvrir comme des Alpines et des Porsche. Les essais libres débutes à 8h30, les manches chronométrées à 14h.



Le fête de la Jeanne d'Arc, c'est ce week-end à Picauville. En plus de toutes les animations gratuites, retrouvez un vide-grenier ce vendredi de 7h à 18h.



Samedi, à Cherbourg-Octeville, c'est la 18ème Foire aux disques. Sur place, vous trouverez des vinyles, des 45 T, des CD, des DVD de concert et bien d'autres choses encore. Rendez-vous, ce samedi de 9h à 19h à la salle des fêtes – place centrale. L'entrée est gratuite.



Ce samedi, le Circuit organise sa 4ème édition dédiée à la scène locale au théâtre des Miroirs de La Glacerie. L'objectif est de permettre aux groupes locaux de jouer dans des conditions professionnelles. Pour la 1ère fois, cette scène locale est consacrée aux musiques extrêmes. Rendez-vous ce samedi au théâtre des Miroirs de La Glacerie, l'entrée est gratuite.



CALVADOS



Jusqu'à dimanche, se tient à Caen le Battle World Unity. C'est un festival sur la culture Hip-Hop avec une compétition de danse de niveau international. Au programme également des stages pour tous niveaux. Retrouvez toutes les infos sur SNT Crew



Jusqu'à dimanche, se tient à Falaise, le Festival «Danse de tous les sens». Les artistes viennent à la rencontre du public au Forum de Falaise. Ils proposent également des ateliers. Plus d'infos sur Danse de tous les sens



Le Bény-Bocage skate bowl camp revient pour la 2ème édition. Pendant 3 jours, les skateurs ont rendez-vous près du plan d'eau. Glissez lors de deux nocturnes ce vendredi et ce samedi mais aussi en compétition samedi dès 15h.



Profitez d'un week-end bien-être actif et culturel sur les plages du D-Day. Vendredi et samedi vous participez à l'événement «Yoga pour la Paix». Il y a des ateliers dédiés à vos enfants ce vendredi après-midi, consultez le programme complet sur Normandy Beach Yoga



Samedi, dés 16h45 suivez la rencontre entre le SM Caen et l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. Un match à suivre, ce samedi, en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.



Samedi, assistez au spectacle de Norman au Zénith de Caen. Il présentera son tout premier one man show intitulé «Sur Scène». C'est ce samedi soir à 20h, l'entrée varie entre 33 et 39€. Plus d'infos sur Zénith de Caen



ORNE



Tout ce week-end, vous avez rendez-vous au prieuré Saint-Michel de Crouttes pour une fête des plantes. C'est ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 5€ pour les adultes et 3€ pour les enfants.



Samedi, journée jeux de plateaux à la Maison des Associations à l'Aigle. Des parties sur divers jeux de plateaux seront proposées. C'est ce samedi de 10h à 1h du matin. L'entrée est libre et gratuite.



La Trans'igéenne a lieu ce dimanche à Igé. Différents parcours sont proposés en VTT ou en randonnée. Rendez-vous ce dimanche à Igé pour y participer.