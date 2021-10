Foot féminin : Mieux jouer ne suffit pas pour Cormelles

« C'est une grosse déception car on maîtrisait le sujet à la mi-temps (0-0) et l'arbitre a oublié un penalty en notre faveur dans le temps additionnel, pointe l'entraîneur cormellois Olivier Cahoreau. Elles n'ont eu aucune occasion en-dehors de leurs buts. » Olivier Cahoreau se rassure néanmoins en percevant les progrès de son équipe depuis les changements tactiques opérés au début du mois de février. Plus solide défensivement, toujours dangereux devant grâce à ses qualités techniques, Cormelles manque cruellement d'efficacité dans les zones de vérité. Dimanche 6 mars, les coéquipières de Valérie Bourel aborderont sans grandes illusions la réception du leader Vendeheim. Derrière, il restera sept matchs à disputer pour combler les cinq points qui séparent les Bas-Normandes des premières non-relégables.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire