Sortir dans la Manche : lundi 27 avril

Demain soir, au Mega CGR de Cherbourg-Octeville, assistez à l'avant-première du film «Nos femmes» avec Daniel Auteuil, Richard Berry et Thierry Lhermitte. Max, Paul et Simon partagent une amitié joyeuse et assidue depuis 35 ans. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. C'est ce mardi soir à 20h.



Vendredi, c'est la rando du muguet à St Romphaire. Au programme : 3 distances VTT, une sortie route et des randonnées pédestres. Inscriptions au stade le jour-même à partir de 7h30. Un pot vous sera offert à l'arrivée. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte pour participer à cette manifestation.



Le salon gastronomique "Granville Gourmand" se tient à la salle de Hérel tout ce week-end. Venez découvrir un événement convivial où des producteurs proposent leurs spécialités. 10 Chefs de la région réaliseront des plats et les feront déguster au public. C'est samedi et dimanche, de 10h à 19h, l'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.