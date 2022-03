Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 25 et 26 avril

MANCHE



Tout ce week-end, place à la foire-expo «Près de chez soi» à Saint-Sauveur-Lendelin. Bâtiment, ameublement, auto, informatique, services mais aussi des producteurs locaux vous accueilleront à l'espace culturel.



Tout ce week-end, c'est le salon de l'habitat à Avranches. Plus de 2000m² d'expositions dédiés à la maison sous toutes ses formes. 75 professionnels dans tous les corps de métiers seront présents, ils vous présenteront les dernières tendances. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h sur la place Carnot à Avranches. L'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, la foire aux bulots de Pirou fête sa 20ème édition. Les animations sont encore plus denses que d'habitude. Retrouvez des concerts tout le week-end. Plus d'infos sur Pirou



Dimanche, c'est la 10ème Rue du Livre à Torigni-sur-Vire. Plus de 40 auteurs seront au rendez-vous. Venez découvrir romans, polars, bandes dessinées pour toute la famille. C'est ouvert, ce dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h dans la galerie du château de Torigni-sur-Vire.



Dimanche, c'est le 18ème slalom de Lessay sur le circuit karting. L'entrée est à 4€. Retrouvez plus d'informations sur l'ASA du Bocage



Le relais des 4 châteaux a lieu ce dimanche au château des Ravalets de Tourlaville. Inscriptions possibles dès maintenant sur www.ncmtb.fr pour l'un des parcours proposé VTT, VTC, Enduro, Trail, Pédestre...



CALVADOS



L'astrolabe Contest fête sa 5ème édition ce week-end. Une compétition de BMX qui regroupe tous les niveaux. Rendez-vous samedi et dimanche au gymnase Robert Gossard à Condé-sur-Noireau, l'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, l'AFK, l'Association Francevillaise de Kite organise la fête du kitesurf à Merville-Franceville. Au programme : compétition freestyle tous niveaux, tests matos, initiations et animations. Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement «Fête du Kite».



Samedi, des courses hippiques sont organisées sur l'hippodrome de Vire. Au programme de cette nouvelle journée de courses, 3 courses de trot et 4 courses de plat. L'entrée est gratuite.



Samedi, il y a du football, le SM Caen reçoit l'équipe de Guingamp pour le compte de la 34ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre, ce samedi, à 20h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Samedi, participez à la soirée concert Coverqueen au BBC à Hérouville-Saint-Clair. Retrouvez les plus grands morceaux de Queen mais aussi de Téléphone avec le groupe Hygiaphone. L'entrée est à 25€ en prévente. Toutes les infos sont à retrouver sur BBC



Dimanche, entre 10h et 12h, rendez-vous sur l'esplanade Lofi à Ouistreham pour admirer de superbes anciennes carosseries lors d'un rassemblement de voitures anciennes. C'est gratuit et c'est tous les derniers dimanche du mois.



ORNE



Tout ce week-end, c'est la 3ème édition du Salon Habitat, Déco, Immo et Jardin de Flers. Différents espaces thématiques seront représentés. Rendez-vous, demain et dimanche, salle Maurice Lecocq à Saint-Georges-des-Groseillers, c'est de 10h à 18h les deux jours. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Dimanche, le centre aquatique Alencéa à Alençon, organise une grande chasse aux œufs. Avant ou après la baignade, venez remplir votre panier de chocolats. Pour les enfants âgés de 1 à 6 ans c'est de 11h15 à 12h et pour les enfants de 7 à 12 ans, rendez-vous de 10h15 à 11h. Plus d'infos sur Alencéa



Dimanche, à la Ferté Macé, une course cycliste junior est organisée. C'est la 1ère manche du challenge du Pays Ornais organisée par la Vélo-Club Fertois, section école de cyclisme. De 13h à 17h30 dans la zone industrielle.



Dimanche, Tinchebray Cyclo organise la rando VTT de l'Egrenne. Ce sont des parcours de 25, 30 et 40 km. Le premier départ sera donné à 8h30 sur le champ de foire de Tinchebray. Le port du casque est obligatoire.