L’église catholique soutient la communauté juive

Après avoir rencontré l’Imam d’Hérouville, Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux, est venu ce vendredi 17 avril à la synagogue de Caen rencontrer le Rabbin Meyer Malka et la communauté juive.

Cet événement inter-religieux intervient entre Pâques et la Pentecôte, date symbolique pour les deux communautés. Quelques mois après la tragédie du 7 janvier, Monseigneur Boulanger et le Rabbin Meyer Malka ont évoqué ce contexte particulier. Voulant combattre la montée de l’intolérance, tous deux souhaitent ouvrir le dialogue et renforcer le lien entre juifs et chrétiens.

Le Rabbin Meyer Malka a souligné la portée symbolique de cette visite qui est une main tendue à la communauté juive, un rappel du lien fraternel existant entre les deux communautés.

Monseigneur Boulanger et le Rabbin Meyer Malka souhaitent que cette visite soit le début d’une marche vers l’Autre et sa compréhension, insistant sur la nécessité d’unir et de rassembler dans le respect mutuel. Monseigneur Boulanger a évoqué, en partant, son désir d’accueillir au sein de la cathédrale de Bayeux « les frères juifs et musulmans ».