The Voice en concert à Alençon avec Tendance Ouest

Samedi 11 avril, le deuxième direct de l’émission The Voice sur TF1 a révélé les 8 talents qui participeront à la grande tournée The Voice Tour :

Equipe Florent Pagny : Camille Lellouche – Anne Sila

Equipe Jenifer : Côme – Battista Acquaviva

Equipe Mika : Hiba Tawaji – David Thibault

Equipe Zazie : Lilian – Guilhem Valayé

Fort du succès des précédentes années, THE VOICE TOUR repart sur les routes de France pour la quatrième année consécutive !

Les 8 jeunes talents de l’édition 2015 seront en concert Live et interpréteront, deux heures durant, les titres préférés des téléspectateurs de l’émission à succès : THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX, systématiquement leader des audiences, avec en moyenne 7,3 millions de téléspectateurs cette saison (audiences J+7).

Locations des places pour le concert à Anova à Alençon le 3 juillet : www.cheyenneprod.com,