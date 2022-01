Sortir dans la Manche : vendredi 3 avril

Ce soir, il y a du football. L'US Avranches reçoit l'équipe de Strasbourg pour le compte de la 27ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre à 20h au Stade Fenouillère.



Ce soir, il y a aussi du handball, la JS Cherbourg affront Mulhouse au Complexe Sportif Chantereyne. C'est à 20h30.



Dimanche, participez à la Printanière à Equeudreville-Hainneville. Ce sont des randonnées VTT, pédestres et trails. Retrouvez toutes les informations pratiques sur ustcyclisme.fr



La 16ème édition du Festival des Art'zimutés se déroulera les 26 et 27 juin à Cherbourg. Retrouvez en tête d'affiche Chinese Man, Ez3kiel ou encore Mademoiselle K. Après avoir connu la campagne de Martinvast et les dunes de Collignon le Festival s'installera pour la première fois en centre ville de Cherbourg.