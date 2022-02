Sortir dans la Manche : jeudi 23 avril

Demain, il y du football, l'US Avranches affronte l'équipe de Dunkerque pour le compte de la 30ème journée de National. Début du match, ce vendredi, à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère.



Demain, il y a aussi du handball, la JS Cherbourg reçoit l'équipe de Besançon en Pro D2. Coup d'envoi de la rencontre, ce vendredi, à 20h30 au Complexe Sportif Chantereyne. Sur Tendance Ouest, remportez vos 2 places pour y assister en composant, dés maintenant, le 02 33 05 32 30.



Ce week-end, la foire aux bulots de Pirou fête sa 20ème édition. Les animations sont encore plus denses que d'habitude. Retrouvez un loto ce vendredi et des concerts tout le week-end. Plus d'infos sur Pirou