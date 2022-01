Sortir dans la Manche : vendredi 12 décembre

Aujourd'hui et tout ce week-end, c'est le salon des vins et de la gastronomie à Cherbourg-Octeville. Rendez-vous dans la grande halle de la Cité de la Mer, aujourd'hui de 17h à 21h et samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Handball, ce soir la JS Cherbourg reçoit Angers au complexe Chantereyne à 20h30.



Le marché de Noël de la Haye du Puits a lieu demain. Rendez-vous ce samedi de 10h à 18h. Le Père Noël rendra visite à tous les enfants présents sur le marché à 15h.



Football, l'US Avranches reçoit Istres demain soir en National. Une rencontre à suivre sur la pelouse du stade Fenouillère à partir de 20h.



Tout ce week-end, un marché de Noël est organisé à Querqueville. Rendez-vous au Manoir de la Coquerie de 10h à 18h. Sur place : artisanat d'art, produits du terroir et l'arrivée du Père Noël vers 16h.