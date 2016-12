Normandie : deux cas avérés de grippe aviaire, contrôles renforcés

Le virus H5N8 de la grippe aviaire a été découvert sur deux canards sauvages, sur le secteur de Sainte-Marie-du-Mont (Manche). Des contrôles vont être mis en place sur un périmètre de 5 km, les éleveurs sont appelés à la plus grande vigilance. Le Calvados est aussi placé sous vigilance.

Depuis le 17 novembre 2016, 210 communes de la Manche sont placées en alerte "risque élevé" pour la grippe aviaire (virus H5N8), une maladie des oiseaux sauvages, dont aucun cas humain n'a été recensé mais qui peut atteindre les oiseaux domestiques et créer une catastrophe économique.

Cinq communes concernées

Un foyer de virus H5N8, constitué de deux canards siffleurs retrouvés morts, a été mis au jour jeudi 22 décembre 2016 sur le territoire de Sainte-Marie-du-Mont (Manche).

Cette découverte entraîne la prise d'un arrêté préfectoral de contrôle temporaire, dans une zone de 5 kilomètres autour du lieu de découverte des animaux. Cinq communes sont concernées : Audouville-la-Hubert, Brévands, Brucheville, Saint-Martin de-Vareville et Sainte-Marie-du-Mont.

Le département du Calvados a lui aussi décidé de mettre en place des mesures pour les détenteurs de volailles.

Détecter les signes

Les maires vont devoir recenser les exploitations commerciales et non commerciales de volailles. Une enquête épidémiologique des exploitations commerciales de la zone et diverses mesures de biosécurité sont imposées aux détenteurs de volailles, pour prévenir le risque de diffusion de la maladie par contact avec la faune sauvage.

Les responsables d'exploitations sont contraints de signaler d'éventuels signes cliniques évocateurs de la maladie, ou des cas de mortalité, à la direction départementale de la protection des populations (DDPP).

