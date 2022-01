Damas (AFP). Damas: la majeure partie du camp palestinien de Yarmouk aux mains de l'EI

Les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) se sont emparés mercredi de la plus grande partie du camp palestinien de Yarmouk, dans le sud de Damas, a affirmé à l'AFP Anouar Abdel Hadi, directeur des Affaires politiques de l'OLP en Syrie. "Les combattants de l'EI ont pris d'assaut ce matin le camp de Yarmouk et se sont emparés de la plus grande partie du camp", a-t-il dit faisant état de combats qui "se poursuivaient à l'intérieur"

