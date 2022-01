Damas (AFP). Syrie: le régime se prépare à une opération militaire à Yarmouk

Le régime syrien juge qu'une opération militaire est désormais nécessaire pour chasser les jihadistes de l'Etat islamique du camp de Yarmouk dans le sud de Damas, où des dizaines de milliers de civils sont pris au piège des combats. Pour l'Union européenne, qui a débloqué une aide d'urgence à une agence de l'ONU pour aider ce camp palestinien, le plus grand de Syrie, la souffrance des habitants a atteint des "niveaux intolérables". "La priorité est d'expulser et de défaire les hommes armés et les terroristes du camp", situé à huit km seulement du centre de Damas, a affirmé le ministre syrien de la Réconciliation nationale Ali Haïdar, en référence aux jihadistes de l'EI qui ont pris d'assaut le camp le 1er avril. "Dans les circonstances actuelles, une solution militaire s'impose", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas l?État qui l'a choisie mais ceux qui sont entrés dans le camp", a-t-il dit en référence à l'EI, après une rencontre avec le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) Ahmad Majdalani. Interrogé sur la possibilité de l'entrée de troupes syriennes à Yarmouk, le ministre a répondu: "C'est l'Etat syrien qui décidera si la bataille le nécessite". Depuis fin 2012, ce camp, qui est en réalité un grand quartier du sud de Damas, est un champ de bataille entre forces du régime de Bachar al-Assad et rebelles syriens, appuyés chacun par des groupes palestiniens. Mais depuis l'assaut de l'EI, la majorité des groupes palestiniens combattent ce groupe, tandis que l'armée de l'air du régime bombarde ses positions. M. Haïdar a laissé entendre que l'EI avait attaqué le camp car le régime et les factions palestiniennes hostiles à Bachar al-Assad étaient sur le point de conclure un accord pour lever le siège de l'armée qui asphyxie le camp depuis près de deux ans. La délégation de l'OLP à Damas a indiqué qu'elle donnait son feu vert pour toute opération décidée par le régime. "Il est de plus en plus difficile de parler de solution politique dans le camp", a affirmé M. Majdalani. "Le leadership palestinien soutiendra toute décision du gouvernement syrien", a-t-il dit. - Souffrance intolérable - "Il n'est pas possible de négocier avec" l'EI, a renchéri Anouar Abdel Hadi, un responsable de l'OLP à Damas. Une réunion doit rassembler mercredi soir toutes les factions palestiniennes à Damas, dont le mouvement islamiste Hamas, rival de l'OLP du président Mahmoud Abbas. Le Hamas soutient le principal groupe palestinien armé combattant actuellement l'EI, Aknaf Beit al-Maqdess, qui est également hostile au régime syrien. Des dizaines de milliers de civils sont actuellement bloqués à l'intérieur du camp, où les conditions de vie étaient déjà catastrophiques en raison du siège. "La souffrance des civils au camp de Yarmouk a atteint des niveaux intolérables", a affirmé dans un communiqué Christos Stylianides, commissaire de l'UE à l'Aide humanitaire. "J'appelle vivement tous les belligérants à permettre un accès humanitaire immédiat et inconditionnel au camp", a-t-il dit, réitérant un appel du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour sa part, Amnesty International a déploré que "la vie de milliers de personnes soit menacée par les bombardements aériens du régime" depuis l'assaut de l'EI contre le camp, dont les habitants sont également "la cible de tireurs embusqués".

