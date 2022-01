Palmyre (Syrie) (AFP). Syrie: l'armée s'empare d'une localité stratégique au nord de Palmyre

"L'armée arabe syrienne a pris le contrôle total de la localité d'al-Amiriyah, près de Palmyre après de violents combats avec les terroristes de Daesh (acronyme arabe de l'EI)", a affirmé la télévision officielle. Peu auparavant le journaliste de l'AFP sur place avait fait état de violents accrochages dans cette localité stratégique. Le 15 mai 2015, l'EI s'était emparé d'al-Amariyah et y avait exécuté 23 civils, dont neuf enfants et des membres de familles de fonctionnaires, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'armée syrienne, appuyée au sol par des miliciens pro-régime, des combattants chiites du Hezbollah libanais et des unités d'élite de l'armée russe, cherche à assiéger la ville de Palmyre pour la reprendre aux jihadistes. Selon l'agence officielle Sana, "les forces armées syriennes ont lancé à l'aube une offensive dans les vergers au sud de Palmyre, tout en avançant dans la ville tandis que des combats se déroulaient dans l'aéroport à l'est de la ville".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire