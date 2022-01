Sortir dans la Manche : mercredi 1er avril

Ce vendredi, une scène ouverte de musiques actuelles est organisée au Totem à Equeudreville-Hainneville. Cette soirée permettra à des groupes de jeunes de la communauté urbaine de se produire sur scène. 5 groupes locaux seront à l'affiche. Rendez-vous à partir de 20h, l'entrée est gratuite.



Dès vendredi et jusqu'à lundi soir, l'association Partygame organise sa lan party à Avranches. Venez avec votre ordinateur, branchez-le en réseau avec tous les autres joueurs de la salle et affrontez-vous sur le jeu de votre choix. Il y aura des récompenses pour les vainqueurs des différents tournois. Infos et inscriptions sur www.partygame.fr



Ce samedi, le collectif de la rue des Juifs organise un Art'Becue à Granville. C'est l'ouverture des galeries en nocturne. Au programme également l'accueil d'artistes dans les garages et cabines de plage et un pique-nique sur la voie publique. C'est de 18h à 00h.