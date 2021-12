Saint-Étienne (AFP). Amical France-Danemark: laver l'affront

Corrigée par le Brésil, l'équipe de France va tenter de rebondir face au Danemark en amical, dimanche à Saint-Etienne, pour chasser les petits doutes naissants et ne pas trop gamberger sur la route de l'Euro-2016. Les Bleus ont touché du doigt certaines de leurs limites jeudi contre la Seleçao (3-1) et subi un net coup d'arrêt après une belle période d'invincibilité depuis le Mondial-2014. Mais le calendrier a bien fait les choses et leur offre la possibilité de se relancer immédiatement en se frottant à une nation largement à leur portée. Didier Deschamps le sait: un nouveau faux pas aurait des conséquences néfastes, brisant l'élan et la dynamique enclenchés le 19 novembre 2013 lors du barrage retour de la Coupe du monde face à l'Ukraine (3-0). Ce retour à l'ordinaire de la préparation pour le Championnat d'Europe s'accompagne donc d'un degré d'exigence provoqué par la défaite contre les Brésiliens. Le sélectionneur attend une réaction de ses troupes pour ne pas ouvrir une ère d'interrogations et de scepticisme, malvenue à 15 mois du tournoi continental organisé à la maison. Pas question pour autant pour Deschamps de modifier ses habitudes et c'est à un vaste turn-over que devrait assister le public de Geoffroy-Guichard, "DD" souhaitant à chaque rassemblement offrir du temps de jeu à l'ensemble de son groupe. Le "Chaudron", qui n'a plus accueilli de rencontre des Bleus depuis juin 2009 (défaite face au Nigeria 1-0 en amical), doit ainsi se préparer à encourager des seconds couteaux dont quelques-uns ne sont absolument pas assurés d'être de l'aventure à l'Euro. - Giroud avec le duo Lacazette-Fekir ? - Olivier Giroud (28 ans, 36 sélections, 9 buts), le remplaçant attitré de Karim Benzema (27 ans, 78 sélections, 25 buts) en attaque, n'a lui pas grand chose à craindre en vue de l'échéance de 2016. Mais le Gunner, qui a de très fortes chances de débuter, sera surveillé dans le domaine de l'efficacité, là où son rival madrilène a encore échoué jeudi. Quitte à rouvrir, en cas de réussite, le lancinant débat sur son rôle marginal en bleu dans l'ombre de Benzema. Giroud, en grande forme avec Arsenal, pourrait profiter de l'entente entre les deux Lyonnais Alexandre Lacazette (23 ans, 5 sélections) et Nabil Fekir (21 ans, 1 sélection), eux aussi pressentis. Le meilleur buteur de L1 (23 réalisations) n'a jamais particulièrement brillé sous le maillot tricolore mais la promotion internationale de son coéquipier en club peut enfin lui faciliter la tâche sur le plan des automatismes. Ce dernier, pris en grippe par une partie du public du Stade de France, n'a pas paru perturbé par le long feuilleton qui a abouti à son choix en faveur des Bleus au détriment de l'Algérie et a montré un beau culot en fin de partie. Reste à savoir comment les Stéphanois, ennemis jurés des Lyonnais, accueilleront le duo de l'OL. Pour les consoler, il devrait y avoir sur la pelouse une belle ossature "verte" parmi les joueurs susceptibles de débuter (Ruffier et les anciens de l'ASSE Zouma, Trémoulinas, Guilavogui et Payet). Deschamps a d'ores et déjà annoncé samedi que Stéphane Ruffier remplacera Steve Mandanda dans les buts. La défense, en grande souffrance contre le Brésil de Neymar, va elle pouvoir théoriquement souffler face aux attaquants danois malgré les trois buts inscrits par Nicklas Bendtner contre les USA (3-2), mercredi. Même si elle risque également d'être fortement chamboulée (en dehors de Raphaël Varane, qui sera promu capitaine en l'absence de Hugo Lloris), elle est en tout cas dans l'obligation de se racheter pour ne pas sombrer dans la sinistrose. A l'image de toute l'équipe de France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire