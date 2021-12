Aden (AFP). Yémen: 54 morts à Aden, explosions dans un dépôt d'armes

Des combats entre groupes rivaux ont fait au moins 54 morts à Aden, deuxième ville du Yémen, où de puissantes explosions se poursuivaient samedi après-midi dans un dépôt de l'armée yéménite, ont indiqué des responsables et des témoins. Les détonations étaient entendues dans toute la ville d'Aden et des colonnes de fumée se formaient au dessus du dépôt d'armes, pris d'assaut par des pilleurs depuis vendredi, a rapporté un correspondant de l'AFP. Des maisons ont été secouées et leurs vitres ont volé en éclats, alors que d'autres ont été endommagées dans les zones proches du lieu de l'explosion, ont indiqué des habitants. Il y a eu des morts et des blessés, selon des témoins, mais il n'a pas été possible d'obtenir un bilan exact des victimes. Le dépôt, situé dans une cave d'une montagne, dite Jebel Hadid, près du port d'Aden, appartient à l'armée yéménite, mais ses soldats l'ont déserté cette semaine après la fuite de leurs commandants dans la foulée du chaos qui règne dans la ville. Par ailleurs, au moins 54 personnes ont été tuées et 187 blessées dans les combats opposant depuis trois jours des groupes armés rivaux à Aden, a déclaré samedi le directeur du département de la Santé dans cette grande ville du sud du pays. "Il y a eu au moins 54 morts et 187 blessés dans des affrontements armés" qui opposent depuis jeudi des comités de défense de quartiers aux miliciens chiites Houthis qui ont fait leur apparition dans les rues d'Aden, a dit à l'AFP Al-Kheder Lassouar, en citant un bilan provisoire.

