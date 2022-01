Aden (AFP). Yémen: les rebelles chiites contrôlent le palais présidentiel à Aden

Les rebelles chiites au Yémen et leurs alliés ont remporté jeudi un succès militaire en s'emparant du palais présidentiel dans la ville d'Aden (sud) où le chef de l'Etat s'était réfugié avant de fuir pour l'Arabie saoudite, a indiqué un haut gradé des services de sécurité. "Des dizaines de miliciens houthis et leurs alliés, arrivés à bord de blindés et de transports de troupes, viennent d'entrer au palais présidentiel Al-Maachiq", a déclaré à l'AFP cet officier qui a été témoin de l'arrivée des rebelles dans le complexe. Ce développement significatif est intervenu au huitième jour de la campagne aérienne d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui a juré de défaire les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent déjà la capitale Sanaa et plusieurs provinces du Yémen. La prise du palais présidentiel dans le quartier de Crater à Aden s'est produite après de violents combats. Au moins 44 personnes, dont 18 civils, ont été tuées dans ces affrontements qui ont opposé les rebelles à des forces favorables au président Abd Rabbo Mansour Hadi qui a quitté Aden le 26 mars. "Vingt (rebelles) Houthis ont été tués dans les combats", a indiqué à l'AFP une source militaire, alors qu'une source médicale a fait état de "la mort de 18 civils et de 6 membres des comités populaires", des paramilitaires pro-Hadi. Aden est la deuxième ville du Yémen.

