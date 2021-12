Aden (AFP). Yémen: vingt morts dans des affontements noctures à Aden

Vingt personnes au moins ont péri dans des combats nocturnes à Aden (sud du Yémen) entre des comités de défense et des groupes rebelles chiites qui ont tiré au canon sur l'aéroport, provoquant des incendies, selon des sources militaires et de sécurité dimanche. Les affrontements pour le contrôle de l'aéroport international se poursuivaient par intermittence dimanche matin après que des rebelles ont réussi à reprendre une position stratégique perdue la veille au prix de neuf morts dans leurs rangs, selon une source militaire. Cinq membres des comités de défense ont été tués en repoussant de la piste de l'aéroport les rebelles qui, pendant leur fuite, ont tiré au canon, provoquant des incendies dans la tour de contrôle, le salon d'honneur et un autre bâtiment, ont indiqué à l'AFP un officier de sécurité et une source médicale. En outre, onze rebelles chiites Houthis ont été faits prisonniers dans des affrontements qui ont éclaté dans la nuit sur un axe routier stratégique proche de l'aéroport, selon la source militaire. A l'entrée nord d'Aden, des affrontements se sont produits aux premières heures de la journée lorsqu'un convoi de la rébellion chiite, venant de la province voisine de Dhaleh, s'est heurté à des combattants hostiles, a rapporté une autre source militaire. Six personnes, dont quatre Houthis, ont trouvé la mort et deux chars de la rébellion ont été endommagés dans ces combats, à la suite desquels les rebelles ont réussi à avancer et à établir leur QG à la mairie de Dar Saad, a ajouté cette source. Aden, deuxième ville du Yémen, est le théâtre de violents combats qui ont fait au total 95 morts ces quatre derniers jours. La cité a plongé dans le chaos après le départ du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi jeudi pour l'Arabie saoudite. L'étau s'était resserré sur le chef de l'Etat, combattu notamment par les rebelles Houthis liés à l'Iran. L'Arabie saoudite a pris la tête d'une coalition militaire d'une dizaine de pays arabes, qui a déclenché jeudi des raids aériens contre les Houthis et leurs alliés.

