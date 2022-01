Aden (AFP). Yémen: les rebelles chiites s'emparent du palais présidentiel à Aden

Les rebelles chiites Houthis et leurs alliés se sont emparés jeudi du palais présidentiel à Aden, dans le sud du Yémen, où le chef de l'Etat s'était réfugié avant de fuir pour l'Arabie saoudite, a indiqué un haut gradé des services de sécurité. "Des dizaines de miliciens houthis et leurs alliés, arrivés à bord de blindés et de transports de troupes, viennent d'entrer au palais présidentiel Al-Maachiq", a déclaré à l'AFP cet officier qui a été témoin de l'arrivée des rebelles dans le complexe.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire