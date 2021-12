Tour de Normandie 2015 : Destang vainqueur à Forges-les-Eaux - VIDEO

Destang, 19 ans, a devancé l'Allemand Pascal Ackermann et le Belge Calleeuw. Les Français Etienne Tortelier et Alexis Carlin ont pris les 4e et 5e places.

Cette première étape a été marquée par une chute collective à 1,5 km de l'arrivée dans laquelle a été pris le Suisse Tom Bohli (BMC), vainqueur du prologue et ancien leader.

Mercredi, la 2e étape conduira le peloton de Duclair à Elbeuf sur 166,5 km.



Classement de la 1re étape:

1. Lucas Destang (FRA/Vendée U) les 207 km en 5h08:19.

2. Pascal Ackermann (GER) m.t.

3. Joeri Calleeuw (BE) m.t.



Classement général:

1. Thomas Scully (NZL/Madison Genesis Team) 5 h 13:22.

2. Olivier Pardini (BEL) m.t.

3. Lucas Destang (FRA) m.t.