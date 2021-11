Stockholm (AFP). Fusillade en Suède: deux morts et au moins dix blessés

Deux personnes sont mortes et au moins dix ont été blessées dans une fusillade dans un pub d'un quartier défavorisé de Göteborg, la deuxième ville de Suède, lors d'un apparent règlement de compte entre bandes rivales. Selon des témoins, mercredi en fin de soirée, deux hommes cagoulés ont fait irruption dans un pub de Biskopsgården, un quartier de la périphérie de Göteborg où la lutte contre la criminalité est une préoccupation croissante, et ont ouvert le feu à l'arme automatique. "Deux hommes ont été tués et dix à quinze personnes blessées, dont trois, quatre grièvement", a dit à l'AFP un porte-parole de la police Björ Blixter. Les personnes décédées avaient 20 et 25 ans. Huit personnes sont soignées dans le plus grand hôpital de la ville de 550.000 habitants, le Sahlgrenska, qui a indiqué dans un communiqué que les jours de l'une d'entre elles étaient en danger. - Incident entre bandes rivales - "Nous présumons qu'il s'agit d'un incident entre bandes rivales", a ajouté M. Blixter, excluant une action terroriste. Les assaillants, qui n'auraient pas été blessés, ont pris la fuite en voiture. Jeudi matin ils étaient toujours recherchés, a précisé M. Blixter. La police a ouvert une enquête pour meurtre dans le cadre de laquelle elle a déjà interrogé plusieurs personnes. D'après une habitante du quartier, interrogée par le journal Aftonbladet, les lieux aux alentours de la fusillade sont d'habitude plutôt calmes, contrairement à d'autres endroits du quartier. "C'est une petite place avec un supermarché, un pub et quelques bureaux de tabac. () J'habite là depuis un an et il y a eu quelques échanges de tirs mais rien de sérieux. Il y a des bandes qui s'affrontent mais pas là, plus loin dans Biskopsgården", a-t-elle expliqué. Un témoin cité par le quotidien a décrit deux tireurs utilisant des armes qui ressemblaient à des fusils d'assaut Kalachnikov. "Nous étions assis en train de regarder le match de foot (opposant Barcelone à Manchester City) quand les tireurs sont entrés", a raconté ce témoin. Un autre témoin a raconté comment il avait dû secourir un de ses amis blessé par les tirs. "Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Et puis j'ai vu que mon ami saignait. J'ai essayé d'arrêter le sang avec mes mains comme j'ai pu", a déclaré ce témoin à la chaîne publique suédoise SVT. La police avait bouclé la place où se trouve le pub pendant la nuit mais le périmètre de sécurité avait été levé sauf autour du restaurant jeudi matin. Le 30 janvier, un homme avait été touché par au moins deux balles à la jambe lors d'une fusillade sur la même place. - 100 fusillades en 2014 - "Nous avons des problèmes similaires, avec des fusillades depuis plusieurs années, mais rien de cette ampleur. Mais si on tire dans un restaurant rempli, c'est ce qui arrive. C'était un acte très brutal", a reconnu M. Blixter. En 2014, plus de 100 fusillades ont été recensées à Göteborg, 52 personnes ont été blessées et 21, tuées, a rapporté la radio publique SR. Biskopsgården, où la population est majoritairement d'origine étrangère, est l'un des premiers quartiers en Suède a avoir été doté de caméras de surveillance en 2010. La Suède est généralement épargnée par la violence. Selon des statistiques officielles, en 2013, 87 cas de "violences mortelles" ont été enregistrées sur l'ensemble du pays. Dans 26 d'entre eux, une arme à feu avait été utilisée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire