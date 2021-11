Stockholm (AFP). Suède: deux morts, 10 blessés lors d'un règlement de compte entre bandes

Deux personnes sont mortes et au moins dix ont été blessées dans une fusillade dans un pub d'un quartier défavorisé de Göteborg, la deuxième ville de Suède, lors d'un apparent règlement de compte entre bandes rivales. Selon des témoins, mercredi en fin de soirée, deux hommes cagoulés ont fait irruption dans un pub de Biskopsgården, un quartier de la périphérie de Göteborg où la lutte contre la criminalité est une préoccupation croissante, et ont ouvert le feu à l'arme automatique. "Deux hommes ont été tués et dix à quinze personnes blessées, dont trois, quatre grièvement", a dit à l'AFP un porte-parole de la police Björ Blixter. Les personnes décédées avaient 20 et 25 ans, les autres victimes ont entre 20 et 60 ans. Huit personnes sont soignées dans le plus grand hôpital de la ville côtière de 550.000 habitants, le Sahlgrenska, qui a indiqué dans un communiqué que l'une d'entre elles était dans un état critique. - Incident entre bandes rivales - "Nous présumons qu'il s'agit d'un incident entre bandes rivales", a ajouté M. Blixter, excluant une action terroriste. Les altercations sont légion dans cette partie de la ville. "Nous avons différents types de bandes criminelles qui sont prêtes à () utiliser une violence extrême () dans ce sens, ce n'est pas une surprise", a expliqué le chef de la police de la région Klas Friberg lors d'une conférence de presse. "Ce n'est pas un secret qu'il y a eu un certain nombre de conflits ici à Göteborg entre les différentes bandes criminelles qui s'affrontent pour obtenir un part du marché criminel", a-t-il ajouté, reconnaissant être inquiet vis-à-vis d'éventuelles représailles. Les assaillants, qui n'auraient pas été blessés, ont pris la fuite en voiture. Jeudi matin ils n'avaient toujours pas été appréhendés, a-t-il indiqué. La police a ouvert une enquête pour meurtre dans le cadre de laquelle elle a déjà interrogé plusieurs personnes. Elle recherche au moins deux assaillants. D'après une habitante du quartier, interrogée par le journal Aftonbladet, les lieux aux alentours de la fusillade sont d'habitude plutôt calmes, contrairement à d'autres endroits du quartier. "C'est une petite place avec un supermarché, un pub et quelques bureaux de tabac. () J'habite là depuis un an et il y a eu quelques échanges de tirs mais rien de sérieux. Il y a des bandes qui s'affrontent mais pas là, plus loin dans Biskopsgården", a-t-elle expliqué. Un témoin cité par le quotidien a décrit deux tireurs utilisant des armes qui ressemblaient à des fusils d'assaut Kalachnikov. "Nous étions assis en train de regarder le match de foot (opposant Barcelone à Manchester City) quand les tireurs sont entrés", a raconté ce témoin. "Ils ont beaucoup tiré. Ils ont visé directement les gens, () les têtes", a confié un employé du restaurant à Aftonbladet. Selon lui, l'un des assaillants est resté à l'entrée du pub pour s'assurer que personne n'en sorte avant de commencer à tirer. Le 30 janvier, un homme avait été touché par au moins deux balles à la jambe lors d'une fusillade sur la même place. - 52 fusillades en 2014 -

