Visite du chantier Rouen Parc Expo

Pour La foire de Rouen (27 mars – 6 avril 2015) les travaux ne seront pas achevés mais le chantier sera nettoyé et adapté. "Nous pourrons accueillir tous les exposants", assure Carine Fouquier, directrice générale de Rouen Expo Evénements.

Ce qui change

A l’entrée, un nouvel espace plus lumineux. A l’extérieur, la nouvelle billetterie, pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite, se situe à droite. A gauche, les nouveaux bâtiments administratifs. Les anciens locaux seront détruits.

En entrant, les halls 3 et 4 (à droite et à gauche) sont rénovés. Le hall 4 peut accueillir des gradins mobiles de 350 à 500 places et une scène pour se transformer en espace de conférence. Des salles de réunions ont été créées. Elles sont ouvertes sur l’extérieur, afin de profiter de la lumière du jour, et du jardin pendant les pauses.

Le hall 5 (en face de l’entrée) est équipé d’une nouvelle toiture portant une verrière pour, là encore, laisser entrer la lumière. Le sol, la ventilation et le chauffage sont remplacés.

Les halls 7 et 8 bénéficient également d’une nouvelle entrée.