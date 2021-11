Villa Castelli (Argentine) (AFP). Crash en Argentine: les rescapés du drame entendus par un juge

Les rescapés de l'équipe de tournage de "Dropped" seront entendus par le juge chargé de l'enquête à partir de jeudi, alors qu'à la morgue, les légistes peinent à identifier les corps des huit Français, dont Florence Arthaud et Camille Muffat. Des experts du Bureau enquête analyse (BEA), du motoriste Turbomeca et d'Eurocopter, arrivés mercredi soir, devaient poursuivre leurs investigations jeudi et vendredi. En France, le monde du sport a continué de dire son émoi et de rendre hommage à la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine, trois des huit sportifs de haut niveau qui participaient à "Dropped", une émission de téléréalité qui devait être diffusée par TF1. "(Jeudi), je vais commencer à entendre les témoins français qui participaient au tournage, je ne sais pas encore combien de personnes", a annoncé à l'AFP le juge fédéral argentin Daniel Herrera, qui a été saisi de l'affaire mercredi. Une trentaine de Français, des membres de l'équipe de tournage de la maison de production ALP et des sportifs de haut niveau (le nageur Alain Bernard, le patineur Philippe Candeloro, la cycliste Jeannie Longo), sont retranchés dans leur hôtel de Villa Union, à 30 km du lieu de l'accident, où ils attendent le feu vert des autorités argentines pour regagner la France. - 'Témoigner et rentrer' - "J'ai envie d'apporter mon témoignage pour l'enquête et basta. Envie de rentrer. Et j'ai envie d'aller voir les parents de Camille" Muffat, a déclaré Alain Bernard, champion olympique du 100 m nage libre en 2008. A Paris, le parquet a confié une enquête pour homicides involontaires à la gendarmerie des transports aériens. Pour faciliter l'identification des corps des huit victimes, le juge fédéral de la province de La Rioja a donné son accord à la venue de légistes français. "L'identification est très compliquée, car les cadavres sont calcinés", a-t-il ajouté. Les deux hélicoptères ont presque totalement brûlé après une collision en vol, survenue lundi en plein tournage de l'émission "Dropped". En attendant le retour vers la France de l'équipe, deux psychologues français sont arrivés mercredi soir à Villa Union. Jusque là, l'équipe médicale de l'émission avait assuré le soutien psychologique. Lundi vers 17h00 locales, alors que les conditions climatiques étaient bonnes, les deux hélicoptères mis à disposition de la production par les autorités argentines, des Ecureuils millésime 2010, se sont télescopés en vol. Les deux pilotes argentins et les huit passagers français sont morts dans un champ près du village de Villa Castelli, dans la province de La Rioja (nord-ouest de l'Argentine). Tous participaient au tournage d'une émission de télé-réalité pour la chaîne française TF1, mettant en scène des sportifs de haut niveau en mal d'aventure, largués dans des zones isolées avec comme défi de retrouver la civilisation en moins de 72 heures. - 'Marqué à vie' - Alain Bernard a dit à l'AFP vivre "un mauvais cauchemar", évoquant "un accident aussi con et tragique qu'un autre". "Tu entends l'hélicoptère s'éloigner et puis d'un coup tu entends un bruit et ensuite tu n'entends plus d'hélicoptère. Tu arrives sur place, tu vois les hélicoptères en feu. Tout ça, c'est marqué et ça le sera à vie. C'est violent", a-t-il raconté, interrogé depuis l'hôtel de l'équipe, à Villa Union, à quelques dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

